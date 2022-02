Twitter suspende conta de André Ventura

Em maio e setembro de 2021, a conta do líder do Chega já tinha sido suspensa.

A conta de twitter de André Ventura voltou a ser suspensa esta segunda-feira. Ao tentar aceder à conta, é indicado que a mesma se encontra suspensa e são invocadas as regras da rede social.







"Se é assim que vive a III República, eu também acho que

devia ser decapitado!" O líder do Chega esteve suspenso durante 12 horas.



Em setembro, após as eleições autárquicas, a conta também foi suspensa.



"A razão pela qual fui novamente suspenso prende-se com ter escrito que a imigração islâmica descontrolada pode ser um perigo para a União Europeia e ter colocado a imagem de um ataque terrorista", afirma André Ventura, segundo uma resposta enviada por fonte oficial do Chega à. "Uma vergonha e uma censura injustificada."Em maio e setembro de 2021, já tinha acontecido o mesmo e, na última vez, o líder do Chega considerou avançar em tribunal contra a rede social.Em maio, a conta foi bloqueada depois de o deputado escrever sobre o antigo ministro da Administração Interna:Eduardo Cabrita