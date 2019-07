– pelo menos que se tenha encontrado – notícia da ida de um governante a Malaca desde 1953. Apesar de os mais velhos se recordarem de visitas "em férias" de antigos responsáveis políticos portugueses, como António Guterres ou José Lello. José Luís Carneiro quebrou esse ciclo de 56 anos no passado fim de semana, o último de junho.

A visita coincidiu com as festividades populares do São Pedro — marca da religião ali deixada pelos portugueses. Festas que têm até concursos de beleza ou torneios de futebol, cujas medalhas e prémios estão expostos no Museu da Herança do Povoado português (criado por um Alcântara, de primeiro nome Jerry, e um Mello, com nome de batismo Christopher).