CMTV continua a crescer e sobe 29,2% no período homólogo

Mais de 2 milhões e 150 mil espectadores acompanharam todos os dias, em média, a emissão da CMTV ao longo do mês de fevereiro.

Com este resultado, claramente acima dos 2 milhões de pessoas por dia, a CMTV fecha o mês de fevereiro a subir quase 30% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A televisão do Correio da Manhã prossegue assim o caminho de um crescimento exponencial no ano de 2019.

No total do mês, 77 mil e 600 espectadores acompanharam, a cada minuto do dia, a emissão do canal 8 de todas as plataformas de cabo, o que corresponde a um share de 4% mensal.

A larga distância ficaram todos os concorrentes de informação no cabo. Tanto a SIC Notícias como a TVI24 registaram média mensal de 1,6%. A RTP-3 obteve 0,7% no cabo.

Todos os dados são da GFK.