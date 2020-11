Privados tiveram quebra de atividade superior ao SNS

Os prestadores privados de saúde também sofreram um rude golpe na sua atividade durante a primeira vaga de covid-19. De acordo com dados do Portal da Transparência do SNS e da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), a quebra foi maior no setor privado do que no setor público, tanto nas cirurgias como também, de forma mais expressiva, nas consultas.





Em relação às cirurgias, o número de operações realizadas nos hospitais privados caiu em março, face a fevereiro, mais de 40% (contra 37% no SNS).



