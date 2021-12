É possível a mudança política?

O PSD restaurou a paz interna, sem golpe de estado nem repressão, e mostrou que não confunde renovação e suicídio, nem trouvailles cénicas com modernização.



O Chega – que é o segundo partido “da direita” – resolveu da melhor maneira a questão da liderança: mostrou que tem um mínimo de “democracia interna”, e opositores reais, e debate, e ao mesmo tempo provou que a linha geral do topo seduz a esmagadora maioria.



O CDS, à beira do abismo, decidiu enterrar e encerrar as diferenças pessoais, se bem que não tinha tido a coragem de abrir voto directo, um congresso e decisões quantificáveis.