Um perdedor

É PRECISO QUE CERTAS COISAS doam muito para que as consigamos escrever. O drama por trás do alcoolismo do meu padrasto, que revelei na semana passada aos leitores da SÁBADO (onde lhe chamei pai, porque com ele convivi desde a minha infância e até à sua morte), remete para esse espaço de carência ou de perda que só pode ser transformado em palavras depois de vários quilos de sofrimento.



O ponto essencial não reside tanto em escrever ou não sobre a própria vida, coisa que fazemos sempre de um modo ou outro. A questão é em que grau, com quanto envolvimento pessoal se faz isso.



Retomar pela escrita o nosso passado mais íntimo, as raízes em que mergulhamos, constitui igualmente um desafio à capacidade de vermos o geral no particular, de estabelecermos correlações entre a experiência comum e a equação individual.