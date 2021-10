O apagão da nossa inteligência

O APAGÃO DO FACEBOOK, do Instagram e do WhatsApp durante seis horas na semana passada foi a apocalipse nau de milhões de utilizadores, cuja vida começa numa Instastory e termina num like. Mas os fanáticos, os adictos e os maluquinhos são a ponta do icebergue digital. Na semana em que mais uma ex-funcionária de topo da megacorporação de Zuckerberg denunciou omissões, práticas e algoritmos que não só não impedem como incentivam a baixa autoestima dos utentes mais frágeis e o conflito aberto entre todos eles, a cabeça do monstro em que o Facebook e o Instagram se transformaram não tem o rosto de fósforo trémulo do estudante de Harvard que só queria conhecer miúdas, a face de uma teenager anorética ou a fronha do ex-juiz Rui Fonseca e Castro. A cara do monstro é a nossa, a dos que trocamos a privacidade pelo conforto e pela preguiça.