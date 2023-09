TEM RAZÃO quem afirma que as relações entre Belém e S. Bento nunca foram famosas nesta Terceira República. Chega um momento, algures no segundo mandato presidencial, em que as bonomias do passado se convertem em choro e ranger de dentes. Mas é preciso concluir a história: sempre que o Presidente e o primeiro-ministro começaram esta valsa fatal, não foi o Presidente quem perdeu. Foi o primeiro-ministro e, pormenor relevante, o seu partido.