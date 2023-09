Na peça de Eugene O’Neill, assistimos aos acontecimentos que ocorrem, num único dia, a uma família completamente disfuncional. Começamos de manhã, bem cedo, com um ambiente solar e cheio de esperança, e terminamos, de noite escura, com um intenso e dramático processo de auto-destruição que não deixa espaço para aquela esperança inicial.

Como sou já um cidadão sénior, quando pretendo transmitir uma ideia, é-me muito mais fácil recorrer a referências antigas do que às mais recentes, daí que, desta vez, me tenha socorrido do título de uma peça de teatro do dramaturgo americano Eugene O’Neill, escrita em 1942, mas só publicada em 1956 - o ano em que nasci -, a saber: Long Day’s Journey Into Night.