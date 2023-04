Eles não sabem, nem sonham

Ao longo destes quase 50 anos de democracia, já vimos de tudo. Mas este caso da TAP também entra nesse quadro de honra dos que não sabem, nem sonham, qual é a lei que se lhes aplica ou quais são as consequências dos seus atos.

A prestação do ex-chairman da TAP, Manuel Beja, na comissão de inquérito parlamentar, foi muito apreciada. Apontou a inação do acionista, a excessiva informalidade da tutela política, o controlo comunicacional desta, tudo o que sustenta a tese – verdadeira – de que o Governo “perdeu o Norte”. Beja fez uma boa síntese de todos os falhanços do Governo na matéria.