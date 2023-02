O pós-abalo

As medidas para a habitação devem ter uma discussão sobre o seu mérito. Mas há um outro aspecto relevante: são a primeira iniciativa do Governo depois do grande abalo dos casos e casinhos do último mês. E, se mudou ligeiramente a agenda, está longe de ter o efeito pretendido. Uma das razões é que a apresentação das medidas foi particularmente burocrática e, na selva de propostas, era difícil perceber que papel teriam na resolução da crise da habitação. Não digo que certos sectores não as percebessem bem demais, em particular os senhorios, mas tudo o resto era tão complicado, que foram recebidas com indiferença. Isto significa que o abalo ainda está presente e funciona como um buraco negro, absorve toda a matéria à sua volta. Para o fazer sumir é preciso muito mais, e ninguém, nem o Governo, sabe o que fazer a não ser deixar o tempo passar. Não é solução é remedeio.