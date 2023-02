A esquerda de António Costa

O problema é a habitação se ter transformado no mais explosivo dos dossiês, a par da luta dos professores, e requerer soluções de toda a espécie, das mais criativas às possibilistas em matéria de intervenção do Estado. Costa está aí, entre a espada e a parede.

Desgostoso com as fragilidades da esquerda francesa, o histórico jornal Libération, fundado por Jean-Paul Sartre e outros companheiros de estrada ideológicos, olha com inveja para as “esquerdas que funcionam” em Portugal e Espanha. Há dias, António Costa e Pedro Sánchez ilustravam a capa de um jornal lacrimoso, face ao contraste francês, e eram apontados como modelos inspiradores para o Hexágono.