Artista de si próprio

FALA-SE À BOCA PEQUENA de um surto que atinge alguns artistas, e para o qual não me parece que haja cura à vista, porque a maleita ainda não foi diagnosticada como deve ser. Já se espalhou pelo cinema, televisão, rádio, teatro e não há cerco sanitário que valha a ninguém. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas na maioria dos casos repetem-se os sinais, e agravam-se com a idade.





Há artistas que sofrem de uma patologia grave que faz com que só saibam falar sobre outros artistas. As conversas são encriptadas; outras profissões que estejam sentadas à mesa não conseguem – nem querem – decifrar. São combustível de ódio para quem as tem, e de profundo aborrecimento para quem as ouve. Como se vingassem as fraquezas deles próprios, desmantelando as conquistas dos outros. Só contemplam o sucesso de quem acham que merece a aprovação. Alimentam essa hostilidade, ficam velhas debruçadas à janela de casa, a dar de comer aos pombos e ao ressabiamento. Dizem mal de colegas para se agigantarem, alimentam a ilusão de que, se quem os está a ouvir concordar com o que dizem, então o talento deles cresce na mesma proporção. Está cientificamente comprovado que não cresce. Um mau artista que diz mal de outros artistas não fica bom artista. Fica mau artista, com mau feitio. Outro sintoma desta terrível doença, é que um artista normalmente só é considerado bom por estes artistas quando não ganha muito dinheiro e é discreto. Quando tem pouco público, tem muito público entre estes artistas contaminados. Quando lhe é reconhecido o sucesso, é-lhe retirado o valor na bolsa interna desses artistas. Passa a ser um vendido, que antigamente é que era bom. Um artista quer-se remediado e discreto. Já para o público, o artista quer-se sem muitas opiniões; quer-se manso e transparente, que se limite a fazer o que sabe, e que guarde as opiniões pessoais para os amigos. Um artista com público é um artista comercial. Um artista comercial, é um artista que esvaziou talento pelo caminho para ter espaço para se encher de dinheiro. Mesmo que tenha talento, não tem talento. Quem diz mal é porque também queria esse dinheiro, quem diz bem é porque é vendido. Fim de assunto.



Entende que a amizade só tem espaço para florescer se houver reconhecimento de talento. A amizade, só por si, perde valor de mercado se não for acompanhada de constantes elogios a todo e qualquer esguicho artístico. Convidei-te para o meu casamento, mas em troca tu nunca me disseste que eu era um artista genial, portanto se calhar temos de repensar a nossa amizade.







Juan Cavia







Há relações de interesse puramente artístico. Pessoas a quem um artista faz um felácio artístico e espera recolher dividendos. Muitas vezes o felácio não é artístico e espera-se uma recolha de dividendos ainda maior. Este artista muitas vezes fraqueja na amizade e no amor, tal é a sede de ser mais. Atropela quem tiver de atropelar, para o orgasmo ser por inteiro, para cima de todos os que estão de joelhos a adorar tamanha arte.









Acredita que não há assunto maior no mundo do que o mundo dele. Que há outras profissões, mas nenhuma exige tanto da alma e da cabeça como aquela. Que a alegria é coisa dos fracos de espírito. Por vezes cria sofrimento onde ele não existe, e no escuro, onde a dor faz ninho, sente-se reconfortado. Precisa que os outros saibam que ele está nesse sítio escuro. Também eu já fui alguns destes, em diferentes fases. Este artista convence-se mesmo de que tudo o que faz é especial, que nem todos entendem, que os que gostaram entenderam, que os que não gostaram não perceberam nada da mensagem que aquela obra continha. Foram avistados poucos artistas que concluíram que alguém não gostar do que fizeram talvez fosse uma questão da obra e não do olhar. Um dos sintomas desta terrível doença faz com que o artista se leve tão a sério que não chegue nunca a perceber que o fim está sempre à espreita. Vê o ridículo nos outros, nunca suspeita do ridículo nele próprio. É feito de ego e de frases que dizem o que ele quer ouvir.

Quando envelhece, percebe que dividiu mal a atenção, que fez mal as contas. Trabalha menos, tem menos público e resta-lhe quase nada de afectos ou de nomes na lista telefónica. Uns morreram, outros fizeram-se de mortos para não terem de atender. Arrepende-se do que não semeou e, por fim, sofre sozinho, como sempre achou que um artista deveria sofrer. Agora mudou de ideias, mas foi tarde demais.





Um antídoto mataria ou salvaria esta pessoa? Também não sei.





Sei que quando este artista desaparece, sobe na escala de competência. Morrer ainda continua a ser o melhor golpe de carreira. Tira vida, mas acrescenta uma dose considerável de talento.





Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico