O PCP e a maldição da bruxa de Blair

Na verdade, havia uma crise na hegemonia americana e na NATO (...). Só que a invasão da Ucrânia teve o efeito de acabar com essa crise, consolidar a NATO, inverter a opinião pública dos países democráticos da Europa a favor do reforço militar.

Para muita gente é uma alegria, mas para mim é penoso ver como o PCP está, encostado a um canto, sitiado e paralisado, como se a Bruxa de Blair o tivesse amaldiçoado. O meu “penoso” tem essencialmente a ver como o papel de representação que o partido tem para certos sectores da população portuguesa que não tem qualquer expressão no plano político, e com a sorte de uma realidade comunitária que é única na vida social e política nacional. Eu sei bem que há muita ilusão nestas afirmações, e que a força destes dois factores de há muito está enfraquecida, mas, mesmo que de forma residual, existe. E sei mais: que estes factores nacionais não podem ser separados da mundividência internacional e das posições do PCP em matéria de política externa. Faço de conta que podem ser tratados como se fossem separáveis, mas não são.