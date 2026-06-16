Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
Adicione como fonte preferencial no Google
16 de junho de 2026 às 23:00

O jogo mais caro do mundo

A pegada ecológica deste Mundial é uma fatura que não conseguimos pagar, mas quando o tema é futebol já sabemos que a resistência ao pensamento crítico é enorme.

O MUNDIAL DE FUTEBOL começou na semana passada, envolto em várias polémicas. Começando pela política migratória americana que impediu adeptos estrangeiros de entrar nos EUA e forçou um árbitro somali a ficar de fora, passando pelos preços dos bilhetes que transformaram as bancadas num exclusivo a quem pode pagar mais de 500 dólares por jogo e por um formato manipulado para garantir que os países anfitriões nunca enfrentam os adversários mais difíceis na fase eliminatória, terminando nos recentes comentários condescendentes de Infantino aos críticos de tudo isto.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Emissões Jogos Mundial Jogo de futebol Jogo Saudi Aramco FIFA NRG Stadium Arábia Saudita Dallas Miami
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O jogo mais caro do mundo