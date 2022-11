Torna-se pertinente uma breve caraterização das lideranças dos cinco potenciais blocos digitais mundiais emergentes, que irão moldar as nossas vidas neste longo século XXI

O G2 + 3 no ciberespaço

Há pouco mais de uma década que os estados vêm assumindo um novo papel no providenciar de garantias de cibersegurança. Estas não estão apenas relacionadas com a defesa dos interesses nacionais, a proteção de infraestruturas e serviços críticos, mas também com a promoção e guarda de direitos fundamentais que garantam a privacidade e uma vida digital sã aos seus cidadãos, famílias e empresas.