Medidas de Coação – perceções públicas, requisitos processuais e in(compatibilidades)

Não estamos no domínio das ciências exatas e é possível e até natural existirem divergências de opinião. Mas, para se perceber porque determinada medida (e não outra) é aplicada é importante que se entenda a finalidade subjacente e os requisitos gerais e particulares que têm que estar verificados de acordo com a lei processual penal.

Só com o conhecimento dos factos em causa e da lei aplicável se poderá fazer um juízo de valor fundamentado sobre a necessidade/validade/suficiência (ou não) da aplicação de determinada medida de coação e de garantia patrimonial. Estas medidas, aplicadas no âmbito do processo penal, têm finalidades especificas e requisitos previstos na lei processual penal de cuja verificação a sua aplicação está dependente.

Todas as medidas de coação e garantia patrimonial, com exceção do Termo de Identidade e Residência, são aplicadas, a solicitação do Ministério Público (enquanto Magistratura titular da ação penal) na fase de inquérito, por um Juiz, que desempenha as funções de Juiz de Instrução Criminal.