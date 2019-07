ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

"Tudo está na educação. O pêssego dantes era uma amêndoa amarga; a couve-flor não é mais do que uma couve que andou na universidade." No meio de uma conversa de café com um amigo professor, o homem lançou-se em deambulações destas. Depois de citar o escritor Mark Twain (de rompante, levando-me a ir à Net ver o raio da frase exata), voltou à realidade de hoje. "E se um dia os cursos superiores se adequarem de vez à avaliação do ensino obrigatório?"Em plena época de exames, e sem atentar sequer na minha reação, continuou: "Porque não transpor um método que, pelos vistos, é a menina dos olhos do Ministério da Educação?" A ideia seria, tal como sucede até ao fim do secundário, valorar também na universidade o comportamento e as atitudes, o trabalho em aula, os TPC, a oralidade (porventura, sob a forma de apresentações de três minutos com frases da Wikipédia). Enfim, premiar o que, pelos vistos, parece ser o mais importante – ou não valesse isto entre 70 e 80% da nota, conforme o patamar do ensino obrigatório. O meu amigo já tem uns anos de ensino, eu sei.