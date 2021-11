Gravado em mármore

UM DIA PAREI para fazer um inventário das últimas frases dos romances portugueses.



No decorrer desta busca, que me tornou numa espécie de voyeur dos epílogos da nossa literatura, cheguei à conclusão de que os especialistas têm debatido pouco os estragos que as últimas frases produzem nos livros.



Sejamos claros: constata-se uma ausência de análises consagradas a tema tão palpitante, raros são os críticos e os teóricos que estudam as terríveis dificuldades com que os nossos escritores se defrontam no final das suas obras.