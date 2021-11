08:05

Oportunidade perdida

O Governo não foi capaz de fazer as reformas necessárias para colocar a Saúde no centro do debate político. Quem o fez foi a pandemia. À força, os responsáveis políticos correram atrás do prejuízo, e uma vez ultrapassado o lado mais negro da tempestade, graças aos profissionais de saúde, voltámos aos velhos tempos.