Embora tal facto nem sempre seja do conhecimento público, os Magistrados, Judiciais e do Ministério Público, estão estatutariamente sujeitos a um dever de reserva, que encontra sua razão de ser no domínio da ética e deontologia e que condiciona a sua liberdade de expressão e comunicação.

O direito à liberdade de expressão dos Magistrados tem que ser compatibilizado com o sigilo profissional e o dever de confidencialidade, discrição e objetividade.

Por regra, juízes e procuradores gozam de liberdade de expressão, podem participar na vida comunitária e expressar as suas opiniões, tanto em privado como em público, sem restrições desnecessárias. No entanto, essa liberdade de expressão é limitada devido ao seu estatuto específico e à confidencialidade profissional a que estão sujeitos, regulada pelos estatutos das Magistraturas.

Dispõe a tal respeito o estatuto do Ministério Público, no seu artigo 102.º, que os magistrados do Ministério Público não podem revelar informações ou documentos a que tenham tido acesso no exercício das suas funções e que, nos termos da lei, se encontrem cobertos por segredo ou fazer declarações ou comentários públicos sobre quaisquer processos judiciais, salvo, quando autorizados pelo Procurador-Geral da República, para defesa da honra ou para a realização de outro interesse legítimo.