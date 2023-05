Começa porque já há um rasto de mentiras, meias verdades, insinuações, desculpabilizações, para trás do dia da crise. A conferência de imprensa revelou tudo de mau, impreparação, atirar para os outros, fuga às responsabilidades e, por fim, o “chamar” do SIS, por iniciativa própria e provocando uma sucessão de asneiras a jusante que, não sendo todas de sua responsabilidade, é ele pelo abusivo pedido ao SIS que lhes dá pretexto. Depois, o assessor é violento e está já a ser vingativo. Já havia precedentes, mas tenha ele feito o que fez, quem é responsável pela sua escolha é Galamba mesmo que por herança.



A toxicidade de Galamba (2)

Depois a “novela”, como lhe chamou António Costa, vai continuar com novos capítulos. Embora a Comissão de Inquérito da TAP já seja outra coisa que nada tem a ver com a TAP, não custa adivinhar, palavra frouxa, ter a certeza do que vai ser perguntado a Galamba, em directa contradição com o assessor que, desde o minuto em que foi demitido, não pensa noutra coisa senão como vai entalar o ministro. E vai. Contando verdades ou mentiras, ele vai contar muita coisa de dentro do ministério que coloca Galamba a ter que se explicar por coisas que em bom rigor são menores, acontecem sempre em meios fechados, linguagem vulgar, frases assassinas em relação a colegas do governo, pedidos que, saídos da caixa da confiança, vão parecer, ou serão, inaceitáveis. Ele disse coisas irreproduzíveis sobre a CEO da TAP, atacou Medina, acusou A ou B de serem corruptos, ou ignorantes, ou presunçosos, ou estúpidos, como quase toda a gente faz quando pensa que ninguém vai a correr ao megafone e dizer ao país, e tem a língua demasiado solta e julgamentos fáceis. Quem encaixa nesse perfil? Galamba. Isto chama-se lavar a roupa suja, pelos vistos hoje em Portugal um grande espectáculo.