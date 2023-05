Definir “violação”

Em Portugal, nação ainda imersa em machismo, são comuns as conversas acerca de como as mulheres “gostam de se fazer de difíceis” e como um “não nem sempre é um não”, mas um convite à “insistência” até conseguir a “cedência”.

NA SEMANA PASSADA foi publicada, no jornal Público, uma entrevista à Procuradora da República Helena Leitão, a propósito do iminente término do seu mandato como membro do Grupo de Peritos sobre o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica do Conselho da Europa.