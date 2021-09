A nova estrela da direita

As eleições autárquicas de domingo foram uma revigorante demonstração de saúde da democracia portuguesa. O povo foi soberano, imprevisível, inconformista e moderado. Deixou claríssimo que não está para receber lições de ninguém. Votou como quis e fez orelhas moucas às promessas das sereias que anunciavam as delícias da bazuca milionária. Fechou o coração a paixões tribalistas ou a velhas fidelidades clubísticas e ideológicas. Distribuiu os votos pelas aldeias e procurou o equilíbrio necessário a dizer que nenhum profeta interpreta por ele o que é o bom e o mau, o justo ou o injusto. A democracia funcionou nas suas regras mais essenciais, que é a do voto secreto, inviolável e fruto da consciência de cada um, sem pastorícias ou tutelas ideológicas.



António Costa: o plebiscito falhado

O líder do PS apostou na transformação destas eleições numa espécie de plebiscito do Governo, dele próprio e do poder municipal socialista, mas não atingiu o objetivo.



Os candidatos socialistas utilizaram até à náusea a vantagem de terem a mesma cor partidária que o Governo, o distribuidor dos milhões da bazuca financeira da Europa, para pedir votos, mas não conseguiram subverter a essência democrática da escolha, assente na livre opção do eleitor e não em argumentos de coação política ou mera sedução de pura batotice.