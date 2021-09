Após a Segunda Guerra Mundial, com a tomada de consciência das atrocidades ocorridas no seu decurso, tornou-se evidente a necessidade de, com o fim de preservar a humanidade, criar uma Europa de paz, assente nos valores dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito. De igual forma, de modo a impedir uma repetição da história recente e trágica da Europa, foi sentida a necessidade não só de impor aos Estados uma actuação conforme a esses princípios como também de controlar o seu não cumprimento.



Assim, em 1949, vários países criaram, com o objectivo de promover estes mesmos valores, o Conselho da Europa. Este, tendo como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela Assembleia Geral da Nações Unidas no ano de 1948 – e hoje assinada por 193 Estados – adoptou, no ano de 1950, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH). Constituído inicialmente por 12 Estados, actualmente são 47 os que integram o Conselho da Europa. Portugal ratificou a Convenção em 1978.



A Convenção consagrou, de forma inovadora, um mecanismo de controle de respeito, por parte dos Estados membros, dos princípios e direitos aí reconhecidos e que visava garantir a sua eficácia e efectividade. Foi assim criado, como instrumento de supervisão, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), que tem sede em Estrasburgo, França.