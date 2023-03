A guerra, a mãe destruidora da história

Nunca se assistiu a uma discussão tão intensa, fora da ficção cientifica, sobre os “riscos” da inteligência artificial. É uma sequela moderna da discussão sobre que orbe estava no centro do universo, se a Terra ou o Sol, e sobre os nossos antepassados os macacos

A geração dos anos 60 vai ter um fim de vida tumultuoso, a actual geração vai ter uma vida complicada. Nos anos 60-70 a guerra que marcava quase tudo era a do Vietname para todo o mundo e a guerra colonial para os portugueses. Guerras são guerras, ou seja, eventos de enorme impacto a começar na vida física dos envolvidos, e a continuar em tudo o resto, poder político, condições sociais, economia, mudanças culturais, visão do mundo. Na actualidade é a guerra da Ucrânia a caixa de Pandora que aberta vai trazer miséria e dor, e que chamará os Cavaleiros do Apocalipse, espera-se que temporariamente. “Temporariamente” em história é muito tempo para a duração das vidas humanas.