O horizonte de Pedro Passos Coelho

Pedro Passos Coelho quer voltar ao palco político e a São Bento. Quer ação, dispensa a decoração institucional do Palácio de Belém. É esse o seu horizonte político, mas também a sua contradição, o seu problema. Tem uma ideia para o País, um ciclo para completar, depois de ter apagado o fogo da bancarrota deixada por Sócrates, e de ter sido empurrado para fora do xadrez por António Costa e a geringonça. Tem muita gente a pedir que volte e, subjetivamente, todas as condições reunidas. Pode ser o líder por quem a direita suspira, capaz de revitalizar o PSD, ajudar o CDS a sair do estado comatoso em que se encontra, abrir um diálogo frutuoso com a Iniciativa Liberal e atrair eleitorado do Chega, sem conversar com André Ventura. Pode ser isso tudo, incluindo a reafirmação de uma direita parlamentar, moderna, democrática, sem os clichês ultraliberais do passado recente, do ir além da troika, contribuindo para estabilizar os fundamentos do regime. Mas estará ainda a tempo de apanhar um comboio que, em quase uma década, mudou várias vezes de maquinista, está enredado num emaranhado de carris e vêm uma montanha chamada Chega a rebolar na sua direção? Serão suficientes a sua inquestionável imagem de seriedade e de autenticidade políticas para apagar a memória das políticas de corte em matéria de salários, pensões e direitos? Não será Passos Coelho, ainda, o cimento de uma esquerda que vê nele a primeira razão para combater a tenebrosa direita, com mais vigor, energia e inteligência do que faz em relação à extrema-direita?! Conseguirá cavalgar um resultado menos bom de Luís Montenegro nas europeias, mas que não seja suficientemente mau para abrir a porta a uma renovação da liderança? O caminho está cheio de pedras, ainda que a vontade de o fazer seja hoje mais clara do que ontem.