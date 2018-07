A arrogância do atraso

Sempre me repugnou interferências abusivas do Estado na vida de cada um. Se o meu vizinho, homem de barba rija, se identifica como mulher, boa noite e boa sorte. O problema é que a mudança de género, ao contrário do que se diz por cá, não é apenas um acto de escolha ou liberdade pessoal.

Será que os Monty Python teriam lugar na televisão inglesa de hoje? Dificilmente, afirmou um dos chefes da BBC. Os Python resumiam-se a seis homens brancos com educação em Oxbridge. O Reino Unido mudou entretanto; é preciso "incluir" na programação televisiva as mil minorias que compõem o cenário.



Compreensivelmente, alguns membros da banda reagiram. E Terry Gilliam declarou: a partir de agora, o meu nome é Loretta; sou uma lésbica negra em transição.

A piada é boa. Mas, piadas à parte, a pergunta é relevante: se o género depende de um acto de identificação pessoal, como negar a negritude e a homossexualidade desta Loretta? Aliás, como negar o que quer que seja a quem quer que seja?



Marcelo Rebelo de Sousa respondeu a esta questão recentemente: mudar o género no registo a partir dos 16 anos, só com relatório médico. O parlamento compreendeu as reservas de Belém e prepara-se esta semana para discutir e votar nova lei.



Acontece que, mesmo com relatório médico entre os 16 e os 18, a questão de fundo permanece: não deveria existir um relatório médico também para maiores de 18?



Esse, no fundo, é o dilema que o Reino Unido se prepara para enfrentar - e o debate já corre por aquelas bandas.



Ponto prévio: sempre me repugnou interferências abusivas do Estado na vida de cada um. Se o meu vizinho, homem de barba rija, se identifica como mulher, boa noite e boa sorte.



O problema é que a mudança de género, ao contrário do que se diz por cá, não é apenas um acto de escolha ou liberdade pessoal. Se os homens (ou as mulheres) são animais sociais, é preciso não esquecer o resto da manada.



O debate que a The Economist tem promovido sobre a matéria ilustra o que digo. Mudar o chamado Gender Recognition Act de 2004, permitindo que uma mera declaração do sujeito altere o seu género perante a lei, tem impactos óbvios na vida de terceiros. Em particular, na vida das mulheres: como escreve Kristina Harrison na revista, ela própria ex-transexual (antes da cirurgia), se o reconhecimento do género depende de uma mera declaração, isso significa que qualquer um pode aceder a espaços tradicionalmente femininos.

As casas de banho são apenas um exemplo. Abrigos para vítimas de violência doméstica são outro. Como garantir que esse livre passe não será abusado, como efectivamente já foi, por oportunistas ou criminosos?



E como garantir, já agora, que as conquistas das mulheres - competições desportivas separadas, bolsas de estudo, quotas de todo o tipo, etc. - não serão desvirtuadas?



Quando lia os ensaios da revista, confrontando-me com objecções sérias de variadíssimos interessados (mulheres, lésbicas, transexuais, etc.), dei por mim a pensar por que motivo uma discussão deste tipo nunca se ouviu entre nós.



Pergunta retórica, eu sei. Entre nós, o debate público destes temas resume-se a dois dogmatismos gémeos, que nunca precisaram de ouvir ninguém. É a arrogância do atraso.



nos últimos anos, o jornalismo viveu dois momentos de catástrofe. Não, não falo de quebras de vendas ou outras misérias do ramo. Refiro-me aos momentos fatídicos das 7h da manhã, quando o português trabalhador se levantava, ligava a televisão e descobria que, afinal, os ingleses queriam sair da União Europeia e Donald Trump era o 45º Presidente dos EUA.



Confuso e angustiado, o pensamento do cidadão comum era inevitável: "Para que servem os jornais e as televisões?" De facto, serviam para pouco: ao confundir o desejo com a realidade, a esmagadora maioria da comunicação social foi incapaz de prever, admitir ou até explicar o Brexit e a vitória de Trump.



Dizer que poucos aprenderam a lição seria um eufemismo. Mas não é um eufemismo acrescentar que o jornalismo de sofá costuma dar maus resultados. Há uns meses, nas vésperas das eleições húngaras, estive em Budapeste. Bastou-me meia dúzia de conversas com gente do centro-direita para perceber que Viktor Orbán era o líder incontestado do país por razões económicas e de segurança.



Aqui em Itália, a sinfonia continua: enquanto a Europa iluminada pinta os italianos como selvagens xenófobos, escutar a população comum mostra a revolta contra Bruxelas ("deixaram-nos sozinhos com o problema", dizem os locais) e o desconforto com os 700 mil migrantes que o país recebeu desde 2013. Sim, podemos deplorar a falta de cosmopolitismo dos italianos. Mas ignorar a realidade com a cegueira da nossa soberba é o caminho mais rápido para a falência do jornalismo - e da Europa. Uma vez mais, a arrogância do atraso não perdoa.