Para que serve a política?

No recente congresso do PS, António Costa situou o discurso nas medidas que a bazuca vai financiar, sublinhando que é para isso que a política serve, satisfazer as necessidades do povo, centrando a ação dos governos, entre outras coisas de interesse público, na promoção de direitos e de rendimentos. Fora do discurso, como se sabe, promoveu a guerra da sua própria sucessão, situando a política numa das suas inutilidades, que é a discussão excessiva de pessoas e quase nada de ideias. Fica a narrativa do discurso e essa ideia embrulhada numa interrogação criativa, sempre poderosa e sempre atual, para que serve, afinal, a política!?