Há 5 minutos

Há causas melhores do que andar a pintar monumentos

Acalmemo-nos um pouco, o Padrão dos Descobrimentos não é a mesma coisa do que a Torre de Belém. É um pastiche monumental servindo a iconografia dos descobrimentos, do colonialismo e do império, por esta ordem, sem especial valor artístico. Mas mesmo assim devia ter sido deixado em paz.