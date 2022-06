Há 29 minutos

Crianças com rosto que Portugal irresponsavelmente perdeu

A vida de uma criança, que precisa da proteção do Estado, não pode depender da sorte ou do azar, nem da boa ou má vontade de um técnico em determinado dia. Elevem as penas para quem maltrata as nossas crianças. Persigam os responsáveis, mas não deixem que morram mais Jéssicas, Laras ou Valentinas.