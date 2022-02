As verdades serão sempre “verdade”?

Muito já se escreveu sobre João R., o jovem de 18 anos da Batalha que, alegadamente, planeou um atentado à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Mas entre o que se escreveu, o que se ouviu, o que se sabe, persiste um hiato intransponível: afinal o que ia este jovem fazer? O que lhe passou, de facto, pela cabeça? Teria efetivamente condições para realizar um atentado, tal como escreveu no plano detalhado que tinha afixado no quarto? Nessa tão propalada folha A4 onde João terá descrito tarefas preparatórias e ações a executar? Uma página com detalhes pormenorizados para os dias 10 e 11 de fevereiro. Na quinta-feira, o plano passaria por comprar embalagens líquidas de isqueiro para realizar o ataque no dia seguinte: "amanhã", como ele próprio terá escrito. No dia seguinte, sexta-feira, o objetivo de João seria executar um ataque em apenas 5 minutos. Seria possível?



APolícia Judiciária está convencida de que travou um atentado de dimensões desconhecidas e inéditas em Portugal. Mas os dados são incipientes para que possamos, legitimamente, retirar ilações.



O único que conhece as verdadeiras intenções do alegado atentado é um aluno brilhante que entrou há 4 meses para o curso de Engenharia Informática, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vivia num quarto alugado nos Olivais, onde guardou 4 facas, uma besta, 25 flechas, isqueiros, maçaricos, duas latas de gás em spray, duas latas de gás butano e 4 latas de combustível. Mas João R. não falou perante a juíza de instrução criminal que decidiu o seu futuro imediato e que, mesmo sabendo que sofre de síndrome de Asperger, decidiu decretar-lhe prisão preventiva.