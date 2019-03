Um clássico no Porto ao sábado? Está 10-1 para o FCP

Única vitória benfiquista é de 2005, com bis de Nuno Gomes, num jogo entre os treinadores holandeses Co Adriaanse e Ronald Koeman.

Há dados inacreditáveis de elevada tradição no nosso campeonato, como aquele dos clássicos no Porto entre treinadores portugueses. Então? Em 14 jogos, nunca o Benfica ganha uma vez sequer – ao todo, 10 derrotas e quatro empates. Tem Bruno Lage a palavra. E, já agora, também Sérgio Conceição. Outra acha para a fogueira: só uma vitória do Benfica em 11 jogos no campo do Porto a um sábado. O registo começa em 1980 e desagua em 2014. Neste parêntesis temporal, dez vitórias portistas (outra vez), seis delas nas Antas, e só uma derrota, em 2005, num duelo bem holandês entre Co Adriaanse e Ronald Koeman.

Se afunilarmos a questão de clássicos entre treinadores portugueses no Porto a um sábado, o FCP é rei e senhor. Naturalmente. A história tem o primeiro capítulo de 1997, num António Oliveira vs Manuel José. A duas jornadas do fim, o tricampeão Porto ganha por confortável 3-1. Os golos, esses, só aparecem na segunda parte. Jardel faz dois em cinco minutos, Valdir reduz de penálti e Jorge Costa fixa o resultado aos 76’.

Em 2006, dá-se o segundo capítulo entre Jesualdo Ferreira e Fernando Santos. O Porto caminha para o bicampeonato e derruba o Benfica com um golo nos descontos do brasileiro Bruno Moraes, em plena pequena área de cabeça, após um lançamento lateral. Para trás, todo um clássico mexido, cheio de história. Arranca melhor o Porto, com dois golos madrugadores de Lisandro López (12’) e Quaresma (20’). Em ambos os lances, o remate de Quaresma é o clique. Se a bola do 1-0o ressalta em Lisandro e trai Moreira, a do 2-0 vai encostada ao poste na sequência de um nó ligeiramente cego sobre Nélson. O Benfica chega ao empate na segunda parte, por Katsouranis (62’) e Nuno Gomes (82’), o primeiro de cabeça, ao primeiro poste, o segundo em carrinho à entrada da pequena área. Nos descontos, Bruno Moraes desat o nó e devolve a alegria ao Porto.

A terceira parte é de 2013, com o inesquecível 2-1 de Kelvin aos 90’+1. Malta, acreditem, é ao minuto 91. A bola entra na baliza de Artur aos 90’56’’. Antes, Lima abre o marcador para delírio dos benfiquistas, cujo empate até é o suficiente para continuar à frente do campeonato, a uma jornada do fim. Acontece que Maxi Pereira faz autogolo aos 26’ e os suplentes Liedson mais Kelvin resolvem dar a reviravolta mais sensacional na história do Dragão. Nos bancos, a alegria de Vítor Pereira contrasta com a tristeza de Jorge Jesus, de joelhos.

O último pedaço da história passa-se 364 dias depois, a 10 Maio 2014. Última jornada do campeonato, já com tudo decidido a favor do Benfica. Vai daí, Jesus faz jogar alguns menos habituais, como Funes Mori a 9 (mais Lindelof e Bernardo Silva como suplentes). O Porto de Luís Castro quer ganhar a todo o custo, até para acabar uma época para esquecer em beleza. Ricardo faz o favor de abrir o caminho, Enzo empata de penálti e Jackson fixa o 2-1, também de penálti.

E hoje? Tem Bruno Lage a palavra. E, já agora, também Sérgio Conceição.