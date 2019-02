A aventura no Seixal

Bruno Lage tem números de respeito ao serviço do Benfica B nas 13 primeiras jornadas da II Liga

Paços de Ferreira, 30 pontos. Famalicão, 27. Benfica B, também 27. No fim de semana de 22 e 23 de dezembro de 2018, os três primeiros classificados da II Liga estão separados por três pontos. À distância de uma vitória, portanto. Se o Paços é um líder óbvio, por força institucional e financeira mais o carisma do treinador Vítor Oliveira, e o Famalicão é um candidato aceitável pela injeção de dinheiro por parte do israelita Idon Offer a meias com a Gestifute, já o terceiro lugar do Benfica B é obra. Que não do acaso, e sim do trabalho. De Bruno Lage, o mestre de cerimónias.



Com uma equipa de jovens, o homem faz um bonito milagre de lutar pela subida, algo impossível à luz dos regulamentos. No percurso até substituir Rui Vitória na equipa principal, a vida e obra de Bruno Lage tem lances de génio. Como o terceiro lugar, que só não é segundo pela vantagem do Famalicão na terceira regra de desempate, a do maior número de golos marcados (19 contra 15). Ou como a sequência de sete jogos (mais de metade) sem sofrer golos. Ou como a série 100% vitoriosa em casa, no Seixal (seis jogos igual a seis vitórias). Fora de casa, duas derrotas (Paços e Penafiel), três empates (0-0 em Famalicão) e duas vitórias, ambas confirmadas por Daniel dos Anjos, em Arouca e Faro.