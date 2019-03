Lippo Herczka, que figura

Capa n.º 774

É uma história de encantar. Lippo Herczka nasce na Hungria em 1904 e faz-se jogador em Espanha, ao serviço da Real Sociedad. Depois treinador, primeiro em San Sebastian, depois em Madrid. No ano do primeiro título de campeão espanhol do Real Madrid, em 1932, é ele o treinador. Ainda por cima, um campeonato sem derrotas (dez vitórias e oito empates). Só que a eliminação da Taça Generalíssimo aos pés do Deportivo, então na 2ª divisão, é o suficiente para cair em desgraça e ser despedido pelo presidente Luis Usera.Ainda treina o Granada antes de chegar a Portugal em 1936 para se estabelecer em definitivo até ao dia da sua morte, a 14 de março de 1951, em Montemor-o-Novo. Nesses 15 anos de dedicação à causa portuguesa, Lippo comete a proeza de ganhar o clássico no Porto pelo FC Porto e também pelo Benfica. Nunca visto, jamais repetido. Nem Guttmann, nem Riera, nem Otto Glória, nem Artur Jorge, nem Jesualdo Ferreira. Só Lippo. O único. Pelo FCP, é um 4-3 resolvido por Araújo em 1944. Pelo SLB, é um 2- -0 (Rogério e Melão) em 1948. Enterrado no cemitério de São Brissos, em Montemor-o-Novo, o seu mausoléu acumula uma bola e os emblemas de Benfica, Porto, Académica, Estoril, Vila Real e União de Montemor.