Irmandade total

Ultrapassa-se o bug do milénio, já estamos no século XXI e os Martins fazem a festa: João festeja o terceiro golo da época pelo Penafiel, em Paços de Ferreira. Uns minutos depois, Carlos silencia Afonso Henriques - o estádio, queremos dizer. O Belenenses sai vitorioso de Guimarães. Os irmãos marcam na curta distância de 39 quilómetros.



A irmandade tem o que se lhe diga nas coisas da bola em relação aos treinadores, a propósito dos húngaros Herczka, num Barreirense-Benfica em 1939, no campo do Rossio. Acaba 1-1. O nó só é desatado na segunda volta, nas Amoreiras, com a vitória de Lipo sobre Desidério por 1-0. Golo de Brito. Os Conceição têm a palavra.

É curioso, o mundo dos irmãos. Na vida em geral e também na I Divisão em concreto. O primeiro grande exemplo é o apelido Mendonça. Em Braga, no Estádio 28 de Maio, o Torreense apanha 7-0 em novembro de 1957 e os três primeiros golos são do mais familiar que há: Fernando Mendonça, 1-0; João Mendonça, 2-0; Jorge Mendonça, 3-0.Passam-se uns anos valentes e toma lá disto: em março de 1985, Pedro Xavier marca no Académica-Rio Ave (2-1) e Carlos Xavier no Sporting-Rio Ave (3-2). Curiosidade extra, no mesmo minuto (16). Chiça, que pontaria!