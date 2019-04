Rinus Michels. Seja quais forem os seus méritos em matéria de títulos de campeão nacional ou vencedor de uma taça qualquer, o epíteto de pai do futebol -carrossel é único. Faz dele um treinador do outro mundo. Imagine agora a situação bizarra em 1974, ano em que Rinus acaba o contrato com o Barça: como nada ganha nos três anos anteriores, a contestação é imensa por parte dos sócios e adeptos do clube. Aguarda-se a todo o instante a saída do treinador ainda em maio, antes do Mundial 1974, na RFA, onde Rinus iria participar como selecionador da Holanda.Atento à instabilidade, o Belenenses envia um homem da sua confiança para falar com o criador de um futebol imprevisível. Hermínio Simões passa uma semana em Barcelona e chega mesmo a falar com Rinus (parêntesis para falar sobre uma outra ousadia do Belenenses, esta em 1957, com a contratação do mago Helenio Herrera). Acontece que o Barcelona ganha o campeonato e renova -lhe automaticamente o contrato.Sem Rinus para substituir o argentino Alejandro Scopelli, o Belenenses vira-se para Peres Bandeira (outro parêntesis para falar sobre a esquisita mudança de ares de Michels no verão de 1988: é campeão europeu pela Holanda e assina pelo Bayer Leverkusen). (Só mais um parêntesis: esse Bayer, detentor da Taça UEFA, é eliminado à primeira por quem? Belenenses).