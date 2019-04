A cobardia, sempre ela

Por norma, o 1 novembro é o Dia de Todos os Santos. Menos em Braga, no ano específico de 1953. O Sporting ganha 3-1 no Estádio 28 de Maio, com golos de Martins, Vasques e Hugo em resposta ao madrugador 1-0 de Vélez. Como nota de curiosidade, Travassos, o bom do Travassos, sportinguista dos sete costados, é expulso a meio da segunda parte.Adiante. O jogo acaba, as equipas recolhem aos balneários. O Braga despacha-se primeiro, o Sporting depois, o árbitro é o último. Chama-se Reis dos Santos, é de Santarém. O homem quer sair pela porta principal, só que está fechada a sete chaves. Aparecem então, sabe-se lá de onde, três senhores (?). Querem ajudar o árbitro e arranjam um escadote para facilitar a saída pela janela. Reis dos Santos agradece e sobe os degraus até que a escada cai. Reis dos Santos idem idem. Ato contínuo, aspas aspas. Que é como quem diz, agressões até ao tutano.Uma semana depois, ainda no hospital, Reis dos Santos, que até apitara a final da Taça Latina desse ano entre Stade Reims e Milan, abdica da arbitragem para sempre. Dedica-se única e exclusivamente como empregado de escritório na fábrica de papel da Matrena. "Os meus filhos não merecem isto." Claro que não. Nem ele. A federação interdita o estádio por quatro jogos e multa o Braga em cinco contos.