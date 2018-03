Mais crónicas de Rui Miguel Tovar

Héctor Cúper, quem diria? 24-03-2018 A relação entre Cúper e Portugal nasce em Agosto de 2002, durante um Sporting de Ronaldo vs. Inter de Sérgio Conceição.

Onde está o Oli? 17-03-2018 Miguel Oliveira, o campeão da espontaneidade com aquele "são ossos do ofício".

Peyroteo, 100 anos de vida 10-03-2018 Assinala-se este sábado, 10 de Março, o centenário do nascimento do goleador mais eficaz do mundo e arredores.

O terror do FC Porto 03-03-2018 Os números em Inglaterra evidenciam inferioridade a todos os níveis: zero vitórias, dois empates, 16 derrotas, 10 golos marcados e 49 golos sofridos.

Caldas está de novo na ribalta 24-02-2018 João Vala tem a oportunidade de repetir a façanha de Carlos Carvalhal ao leme do Leixões em 2001/02.

Eusébio no banco 17-02-2018 ?A autobiografia de Guttmann, de 1964, inclui Costa Pereira, Germano e José Augusto no 11 ideal de jogadores treinados por si. Guttmann foi um homem muito à frente.

Vem aí Klopp, clap, clap, clap 10-02-2018 Palmas para o excêntrico alemão, que se vai estrear em Portugal no dia 14, frente ao FC Porto, na Liga dos Campeões – é ele o 20.º treinador da história do Liverpool.

Penáltis + Ronaldo = 100 03-02-2018 É o rei ao nível nacional, à frente de Gomes (57) e Eusébio (51). E lá fora, quem tem mais? Baggio, Roberto Baggio.

Edmur, o pré-Cascavel 27-01-2018 O primeiro brasileiro a sagrar-se melhor marcador do campeonato nacional também é do Vitória de Guimarães.

Abram alas para o campeonato 20-01-2018 Quem é o jogador com mais bis? E hat tricks? E póqueres? E o mais indisciplinado?

Jesus, um jogador de primeira 06-01-2018 O Sporting está sempre associado à sua carreira, tanto na estreia (pelo Olhanense) como na despedida (Farense).

A dupla do Barreiro 30-12-2017 Em Portugal continental, o responsável pela introdução do jogo é um tal Guilherme Pinto Basto, organizador de um jogo em Outubro de 1888, ali na Praça de Touros no Campo Pequeno.

Barça-Real em directo na RTP 22-12-2017 Um luxo, aquela transmissão televisiva em Novembro de 1960.

O trio da vida airada 07-12-2017 Santos, Queiroz e Oceano, uma história conjunta no futebol português com o Sporting-Est. Amadora em Novembro de 1995.

Um clássico à maneira 31-03-2017 Em Novembro de 1955, o repórter do Jornal de Notícias fala com todos, inclusive o árbitro. Rui Miguel Tovar lembra um clássico antes do Benfica-FC Porto deste sábado