Game, set, match

Abril, torneios mil. Um deles é o Estoril Open, a prova portuguesa mais carismática no mundo do ténis e a enriquecer o currículo de alguns artistas desde 1990, como Bruguera, Medvedev, Muster, Nalbandian, Davydenko, Djokovic, Federer e Del Potro.Exercício: e se transformássemos o futebol em ténis? Ou seja, quem faz resultados tenísticos no futebol? Logo à cabeça, como exemplo mais flagrante, o inesquecível 7-5 da Áustria à Suíça no Mundial 54.Nesse aspecto do misto emoção e incerteza, o melhor do campeonato nacional é um Belenenses -Olhanense em Setembro de 1974. Ao intervalo, 3-2 com contribuição algarvia de Jesus (esse mesmo, o Jorge). Na segunda parte, 4 -2 de Quinito, 4-3 de Ademir e 4 -4 de Rui Lopes. O Belenenses fecha o set com pontos de González e Ramalho.Ao longo da história da 1ª divisão, há infinitos seis-qualquer coisa. O mais famoso de todos é claramente o 6-3 do Benfica ao Sporting em Alvalade. E o primeiro de todos é do Sporting, 6-0 à Académica em Coimbra na primeira jornada de sempre da 1ª divisão, em Janeiro de 1935. Na final da Taça de Portugal, há dois exemplos de 6-2 entre Benfica -FC Porto em 1964 e FC Porto-Vitória de Guimarães em 2011. O ténis está sempre presente. Mais ainda, a partir do próximo dia 28 e até 6 de Maio.