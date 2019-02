É Carnaval, alguém leva a mal?

Humberto Feliciano, Teixeira, Marco Matias, Vítor Martins, Bruno Duarte, Pedro Hipólito, Edgar Louro, Alexandre Leitão, Tetinha, Luís Nunes e Mauro. Onze, onze portugueses de início. A Lei Bosman já está no adro e há quem ainda só aposte no produto nacional. Como Luís Brandão, treinador do Torreense naquela terça-feira de Carnaval em 1999.Estamos em fevereiro, dia 16. Há jornada de Taça, 16 avos. O FC Porto de Fernando Santos é líder da 1ª Divisão, rumo ao penta com um ponto de avanço sobre o Boavista. O Torreense faz pela vida na zona centro da 2ª B, a 18 pontos da subida. A vida é curta, vivida ao máximo. O Torreense despacha o Académico de Viseu no domingo (1-0, golo de Mauro aos 75'), descansa na 2ª feira e joga no campo do FCP, onde só marcara um golo em seis jogos (Galileu, em 1957).O FCP começa com quatro estrangeiros (Aloísio, Chippo, Mielcarski mais Drulovic) e acaba com seis (entram Panduru mais Fehér), o Torreense nem um. O zero-zero estica-se até ao intervalo. E só dá de si aos 85 minutos, quando o suplente Cláudio Oeiras engana Costinha. É uma alegria infinita. Em Torres Vedras, onde o Carmaval tem ainda mais encanto. Nas Antas, o treinador Fernando Santos vive um dia de contestação. Outro tipo de Carnaval.