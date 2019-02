Um mundo (fantástico) à parte, com o convívio das seleções no mesmo hotel

A experiência da Taça da Ásia é rica em episódios. Pelo à -vontade dos intervenientes e pela convivência saudável das seleções no mesmo hotel, prática em voga nos Europeus das camadas jovens.



Lembro-me do Euro sub-18 em 1999, na Suécia, em que as oito seleções dividem o espaço sem problemas. É a geração de Ricardo Costa, Tonel, Vasco Faísca, Cândido Costa, Duda e Pepa – a Itália joga com Maresca, a Grécia com Charisteas. Vinte anos depois, nos EAU, é engraçado assistir à união dos povos. Na primeira semana, por exemplo, a Tailândia perde 4-1 com a Índia. É um resultado inesperado. A federação despede então o sérvio Milovan Rajevac. Assim, sem mais nem menos. Entra para o seu lugar um tal Sirisak Yodyardthai. É ver Rajevac aos gritos pelo hall do hotel. A liberdade de imprensa é um must.



Na meia-final, a AFC (Federação Asiática) junta Irão e Japão no mesmo hotel em Al Ain. Tanto antes como depois do jogo, ganho bem pelo Japão por claro 3 -0, é interessante assistir ao apoio dos adeptos, seja no hall ou lá fora, ao pé do autocarro. Carlos Queiroz, então, é sugado literalmente pela multidão. É fotos e mais fotos, abraços e mais abraços, entre muitas palavras de conforto. A Taça da Ásia é um momento inesquecível para qualquer ilustre desconhecido.