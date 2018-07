As voltas da Volta

E a maior diferença? 44 minutos, entre Alfredo Trindade (Sporting) e Ezequiel Lino (Sporting), em 1933.



Quem é o rei das etapas de amarelo? Joaquim Agostinho (80), seguido de longe por Alves Barbosa (63).



Quem é o corredor com mais pódios no fim da Volta? Joaquim Gomes, com sete (dois primeiros, um segundo e quatro terceiros).



Qual é a etapa mais longa de sempre? 292,9 km, entre Loulé e Setúbal em 1950.



E a mais curta (excepto contra -relógios)? 30 km, no circuito de Vila do Conde, em 1972.



Quem é o mais novo a ganhar a Volta? Alves Barbosa, 18 anos, em 1953.



E o mais velho? Venceslau Fernandes, 39, em 1984.



Qual é o clube com mais títulos? Porto, 14 (Sporting 12, Benfica 9).

Começa dia 1 a Volta a Portugal em bicicleta, 80ª edição. Até dia 12 é uma injecção de ciclismo pelo País, de Setúbal até Fafe num total de 1.578,9 km. E começa também um pingue-pongue de perguntas e respostas. Quem é o maior vencedor de sempre? David Blanco, cinco títulos (2006, 2008, 2009, 2010 e 2012).Quem é o maior papa-etapas da história? Alves Barbosa (33), perseguido por Cândido Barbosa (25) e Joaquim Agostinho (24).Qual é diferença mínima entre o vencedor da Volta e o segundo classificado? Quatro segundos, em 2013, entre Alejandro Marque e Gustavo Veloso.