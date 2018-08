Os heróis de 1961

Moreira (Leixões). Faz parte do Leixões estreante europeu, na Taça das Taças 61-62.



Oliveira Duarte (Sporting). Campeão nacional da 1ª divisão pelo Sporting em 1966 e da 2ª pela Académica em 1973, é internacional uma vez.



Crispim (Académica). Como estudante à antiga, passa a vida em Coimbra, como jogador e também como treinador, nos anos 70.



Jorge Lopes (Benfica). Sem espaço no Benfica, vai pregar para outra freguesia (Académica mais Seixal).



Simões (Benfica). O mais credenciado de todos, com 46 internacionalizações, seis delas no Mundial 66.



Peres (Belenenses). O pé-canhão, 27 vezes internacional, entre Belenenses, Sporting e Académica. Campeão brasileiro pelo Vasco da Gama em 1974.



Serafim. O goleador da prova, com nove golos em quatro jogos. Do Porto salta para o Benfica, daí para a Académica. Cinco vezes internacional A.

Rui. O guarda-redes faz a carreira toda no Porto, entre 1961 e 1978, só não chega a internacional A.Amândio (Benfica). O lateral-direito ainda joga duas vezes no Benfica e até se estreia no mesmo dia que Eusébio (1 de Junho de 1961). Nogueira (Benfica). O lateral-esquerdo também faz dois jogos no Benfica, cortesia Guttmann.Carriço (Vitória FC). Figura do Vitória europeu dos anos 60 e 70, é internacional A em três ocasiões, entre 1969 e 1972.