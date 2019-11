ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

vinte anos depois, a idade dourada da televisão chegou ao clímax. Desde a estreia na HBO do episódio-piloto de Os Sopranos a 10 de Janeiro de 1999, a TV linear fez os (im)possíveis para escapar à campa no cemitério que lhe está destinada. Os canais por cabo pagos prosperavam, até que também estes receberam a última bênção com a chegada do diabo vermelho, a Netflix, em 2013. 158 milhões de subscritores (em 190 países) depois, a Netflix em particular e a televisão OTT em geral – OTT é a distribuição de programas e ficções pela Internet – conquistaram a maioria dos espectadores/criadores de grelhas individuais online do mundo inteiro (em Portugal são 40% do público jovem, mas a percentagem sobe todos os meses).Entre a semana passada e a próxima, estreiam-se dois novos players – a Apple TV+ e a Disney+ – do jogo mais lucrativo da era moderna: os "conteúdos". Em poucos meses, a Apple TV+ chegará a dezenas de milhões de subscritores (os bolsos da empresa-mãe não têm fundo e qualquer comprador de um iPhone ou de um tablet da marca terá direito a um ano grátis do serviço). A Disney+ tem um catálogo colossal e os direitos perpétuos dos universos Marvel e Star Wars. Num futuro pouco distante, os canais de TV canónicos servirão apenas para a informação diária e para os directos de acontecimentos desportivos. Nada mais. No resto, os números são de um gigantismo estarrecedor.O orçamento de ficção da Netflix para este ano foi de 13,5 mil milhões de euros – ou 7% do PIB português. As cinco temporadas da nova adaptação de O Senhor dos Anéis vão custar 902 milhões de euros à Amazon Prime Video (só os direitos custaram 225 milhões). Em 2020, os titãs das telecomunicações AT&T, proprietário da HBO e da WarnerMedia, e Comcast (detentor da NBC e dos estúdios Universal) irão lançar os seus próprios serviços de streaming, a HBO Max e a Peacock.No meio da guerra sem tréguas pelo nosso polegar oponível, os maiores conglomerados do audiovisual europeu tentam reorganizar-se. A táctica não é de mútuo confronto. Pelo contrário: a Sky, britânica e privada, aliou-se ao canal público alemão ARD; a Orange, maior telco de França, multiplica os acordos com parceiros europeus; as séries nórdicas que nos habituámos a admirar são resultado do esforço criativo e financeiro entre vários países escandinavos. E Portugal? Zero. As nossas séries param como carros avariados ao largo de Aiamonte. Permanecemos orgulhosos de uma monocultura – a telenovela – própria das Honduras ou do Paquistão. No audiovisual do século XXI, quem não se une, morre. Talvez o nosso talento seja apenas mau génio.Não há dúvida de queé culpado. Culpado de revitalizar a língua portuguesa, num fulgor semântico digno de Antero de Quental. Acusado de três crimes de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal, o Guerra Junqueiro de Vilar de Maçada regressou aos holofotes e à verve novecentista: a tese do MP é "uma ignomínia"; as insinuações são "pura malícia"; a acusação é "monstruosa"; as suspeitas são "velhacas"; os factos imputados não ocorreram, o que ficou "exuberantemente demonstrado nos autos". Porque é que este homem não escreve de facto os seus livros e publica um romance de época?Um dos mais fortes indicadores das nossas deficiências estruturais foi discretamente noticiado na semana passada. De acordo com o levantamento da Pordata, asestão no valor mais baixo dos últimos 58 anos. A voracidade com que nos dedicamos ao crédito contrasta com os baixos índices de aforro doméstico – em 2018, as famílias nacionais pouparam apenas 6,5% do seu rendimento disponível, valor só comparável aos 6,3% de 1961. Já o consumo atingiu o seu máximo histórico no ano passado. Continuamos a não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Até quando?Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico