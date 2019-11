o olfacto é a minoria étnica dos sentidos. Prestamos atenção desmedida ao que vemos e ouvimos. Dedicamos tempos infinitos a descrever as paisagens, monumentos, ruas, filmes, quadros que olhámos ou os sons, insultos, piropos, comentários, discos que ouvimos. Mas quantos minutos reservamos aos odores? Quantas horas guardamos para os aromas? A falta de interesse pelo cheiro traz água no bico (até o palato dá 10 a zero ao olfacto no campeonato do quotidiano). Uma vida sem aromas cheira a esturro.Deveríamos sair de casa, pôr tampões nos ouvidos, ignorar os apelos visuais e seguir o caminho que o nariz nos indicasse. O aroma a canela que transpõe a porta da confeitaria. O cheiro que salta, como uma pena de trovador, do chapéu de feltro preto do alfarrabista, misturado com o mofo e o travo do couro das encadernações dos livros antigos. O odor a roupa húmida, a secar na corda amarela – ou será lilás? Não olhe – da varanda da vizinha. As especiarias que transbordam do restaurantezinho de kebab. A resina, a tintura de almíscar, um par de lírios.O eucalipto no jardim da parada. Dez minutos por dia de ginástica do olfacto. A seguir, como sugere Brienne Yudkowsky no seu blogue, promoveríamos excursões de odores com família e amigos. E decidiríamos retroceder, substituindo as benzodiazepinas pelas memórias do olfacto. Os sabonetes de alfazema na casa da avó. Aos sábados à tarde, o açúcar em pó dos bolos maternos. As agulhas de pinheiro do bosque misturadas com o aroma salgado do mar. O perfume dos lençóis lavados, frescos como violetas acabadas de colher. O cheiro da pele, aos 15 anos, num passeio secreto a dois.Deixámos que os odores desagradáveis conquistassem o mapa territorial do nosso cheiro, como se a visão de feridas numa reportagem médica manchassem a vista de uma tela de Francis Bacon, ou os gritos das crianças em cidades bombardeadas nos impedissem para sempre de escutar Bach. O fedor a couve podre, a secreções serosas, a queijo rançoso, a leite azedo, a sangue coalhado, além de nos ensinar as cores e os sons da decadência, ajuda-nos a sublimar os aromas da felicidade. Água de amêndoas. Flor de laranjeira. Jasmim. A bergamota. O rosmaninho. Pedra. Musgo. Por bizarro masoquismo, renunciámos a tornar-nos mestres perfumistas do nosso destino. Somos incompletos por tanto vermos ou ouvirmos mas tão pouco farejarmos. O que andamos a perder está mesmo debaixo do nosso nariz.Exibida na semana passada no Doclisboa, Family Romance LLC é a mais recente incursão no docudrama do louco demiurgo da Baviera,. Yuichi Ishii é director de uma empresa de aluguer de parentes e de "substitutos emocionais", sediada em Tóquio. Ishii faz de morto quando o verdadeiro falecido não pode ser exposto em caixão aberto. Deixa-se passar pelo condutor de comboios ultra-rápidos, que se atrasou 20 segundos no arranque, durante a reprimenda do chefe. Pago por uma mãe aflita, interpreta, com compreensão e ternura, o pai ausente de uma miúda de 12 anos. Pelo cineasta de Lessons in Darkness e Grizzly Man, é a solidão na sua mais terrível banalidade.Ao lado dos jogadores de e-sports, os futebolistas de elite têm carreiras eternas. A vida profissional dos e-atletas dura 4 ou 5 anos, e a reforma chega antes dos 25.(conhecido como Shroud pela sua enorme base de fãs) aos 19 anos tornou-se um dos melhores jogadores pagos de Counter-strike: Global Offensive no mundo. Aos 23, tinha encerrado a carreira. Agora, o streaming do seu gaming caseiro junta 6,9 milhões de adeptos diários na plataforma Twitch. Ganha até 15 mil dólares por dia, num ecossistema de transferências milionárias – como a de Tyler Ninja Blevins da Twitch, propriedade da Amazon para a Mixer, da Microsoft. Mas as fortunas estão nos megatorneios: em Julho, Kyle Bugha Giersdorf ganhou 3 milhões de dólares ao vencer a primeira Taça do Mundo individual de Fortnite. Kyle tem 16 anos.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico