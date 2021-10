Um beliche no Belize

No sábado de manhã, fui acordado por gritos anunciando que a minha casa ia explodir. O autor da berraria foi o senhor Paulo, um hiperactivo operário da construção civil que se enganou um bocadinho enquanto restaurava uma parede do meu apartamento e furou por três vezes (!) o cano do gás – o quotidiano pode ser mais estranho do que o talk show do Marco Paulo com aquela moça que parece um cabide do IKEA. O gás natural, naturalmente, fez aquilo que está no seu feitio físico-químico: desatou a escapar pela casa a grande velocidade, obrigando-me a fugir de boxers para a rua (não foi um cenário bonito)



O assunto só terminou com a intervenção de nove bombeiros, dois polícias compactos como buldogues e olhares pelos passeios do género daqueles que os automobilistas lançam quando passam ao largo de um acidente na estrada. O dar de frosques do senhor Rendeiro com 19 anos de prisão efectiva no bucho é como uma fuga de gás: desagradável, dispendioso e mais habitual do que gostaríamos de admitir.



Depois da evasão além-Atlântico de Fátima Felgueiras, das “férias prolongadas” em São Paulo de Nuno Vasconcellos e das milhas de passageiro frequente do senhor Rendeiro rumo a Londres, o único organismo semivivo que ficou surpreso com a escapadela foi o Conselho Superior da Magistratura (CSM), num comunicado que é um manual de tautologia: de acordo com os geeks da linguagem do CSM, não existia “qualquer informação da qual pudesse antever-se nem um concreto perigo de fuga do arguido (…) nem a concretização da sua fuga”. Qualquer guia de hermenêutica para totós vos confirmará que a única coisa de concreto que existe neste caso é o cimento armado no cérebro de uma parte do Ministério Público.