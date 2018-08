Turistas e viajantes

1

2

Há dois tipos de pessoas: os viajantes e o turistas. Em O Céu Que Nos Protege (1949), uma das melhores primeiras novelas de sempre, Paul Bowles explicava, a propósito do seu protagonista, Port Moresby: "A diferença é em parte temporal. Enquanto o turista se apressa a regressar a casa ao fim de algumas semanas ou meses, o viajante, não pertencendo mais a um local do que a outro, move-se devagar, ao longo de períodos de anos, de uma região da Terra para outra..." O livro foi escrito em 1949, quando viajar era um privilégio exclusivo dos ricos ou dos loucos e a palavra "descoberta" ainda conservava alguma força ontológica. Hoje, se bem que permaneça uma actividade inacessível a largas faixas da população, viajar é um exercício democratizado graças a conquistas civilizacionais recentes (o subsídio de férias), à hipótese de pagamento a prestações ou a crédito e à mundanização dos voos low-cost. Porém, no essencial, a dicotomia existencialista de Bowles mantém-se: o turista gosta de comodidade e vai sempre na perspectiva de regressar; o viajante gosta de aventura e vai sempre na possibilidade de ficar.Em mistura de preguiça militante e mariquice incurável, sou uma espécie de Dalai Dama dos turistas (pelo menos da minha rua). Quando saio de casa, mesmo para breve fim-de-semana a cinco quarteirões de distância, procuro replicar, passo a passo, as condições que tinha antes de sair: almofadas fofas como as chaises-longues do Olimpo; wi-fi mais rápido do que o Usain Bolt de Pequim 2008; leitor multimédia para ligar por HDMI ao ecrã plano do quarto; no mínimo, dois restaurantes de excepção num raio de 10 quilómetros. Caso não tenha orçamento para estas exigências de nababo - é frequente -, prefiro viajar no sofá em frente ao National Geographic HD. Nunca percebi os tipos que andam dois anos a poupar o equivalente ao PIB da Eritreia para aquela viagem ao Nepal onde passam quatro semanas a dormir no chão de uma casota, a comer olhos de carneiro com relva e a escalar picos gelados com mais quilómetros de altitude do que o comprimento da Via do Infante, sob risco de perder dedos, nariz e vida. São detalhes, claro, para certa malta ávida por 36 horas em voo charter da Tragedy Airlines para o Camboja, onde terão de dormir em pensões comunais com "casa de banho" (criativo eufemismo para um buraco na terra) disponível a 48 mochileiros, enquanto comem gafanhotos grelhados em banquinhas de rua onde um estagiário da ASAE teria um AVC. "Foi divertidíssimo!", sorrirá ela, ainda com as marcas da intoxicação alimentar nas olheiras. "Brutal, brutal...", suspirará ele, zarolho mas nostálgico, já a contar os dias que faltam para os oito dias a assar sem tenda no deserto de Gobi por "nem te passa, uma pechincha". Não se tratem, não.John Walcott, Jonathan Landay e Warren Strobel. Ninguém recorda já estes nomes, mas eles são tão importantes para a história do jornalismo no século XXI como o foram Woodward e Bernstein no século anterior. O trio, parte da equipa de redacção da Knight Ridder, pregou quase sozinho no deserto pela denúncia das mentiras da administração Bush (filho) sobre as célebres armas de destruição massiva de Saddam Hussein que jamais existiram, decisivas para a invasão do Iraque em 2003 - as fake news vêm de longe. Operação Shock and Awe, de Rob Reiner, com Woody Harrelson e Tommy Lee Jones, inspirado no caso, estreia em Portugal a 20 de Setembro.O que Ricardo Robles fez com o já lendário prédio de Alfama é a mesma coisa que um político passar uma década a lutar furiosamente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo enquanto vive e contrai matrimónio com um estivador peludo de Marvila, culpando a irmã, madrinha da união, pela festarola no convento do Beato - ele que só queria gastar 170 euros na boda - e fazendo brindes a fictícias ex-namoradas boazudas. O problemazinho não foi Robles, que entretanto pediu a demissão do cargo de vereador da CML; foi a espantosa sobranceria e incapacidade estrutural do Bloco de Esquerda de olhar para si próprio com os mesmos critérios (e a mesma agressividade) com que julga os outros, comuns mortais.