O rabo grande como argumento maior de sex appeal é um movimento de libertação, substituindo ao mesmo tempo as maminhas enquanto força centrífuga do olhar masculino

Bruscamente no Verão presente está um calor de abacaxis, e nada melhor para refrescar a glândula pituitária do que assuntos de superior elevação como o rabo feminino. A par da possibilidade de vida alienígena no oceano sob a superfície gelada de uma das luas de Júpiter, Europa, e da percentagem de stream of consciousness na obra de Roberto Bolaño, o rabo tem estado no centro das minhas preocupações. O triunfo do rabo é uma das grandes mudanças no conceito de beleza ocidental desde a cintura fina que espartilhou milhões de mulheres, condenando-as ao sofrimento físico e à infelicidade, de 1840 ao início do século XX.



O rabo grande como argumento maior de sex appeal é, pelo contrário, um movimento de libertação, substituindo ao mesmo tempo as maminhas enquanto força centrífuga do olhar masculino, que sustentou ícones (Marilyn, Kim Novak, Jayne Mansfield), fixou obsessões (Howard Hughes com Jane Russell) e criou filmografias (Russ Meyer), do pós-guerra a meados dos anos 70. A moda do big bootie vem da miscigenação, desde os anos 60 e em franca explosão a partir dos 90, da cultura anglo-saxónica com múltiplas referências africanas e latinas (em particular chicanas): de súbito, todas as miúdas queriam ser, não como Lauren Hutton ou, mais tarde, Kate Moss e Ines de la Fressange, mas sósias de Jennifer Lopez e Paulina Rubio.



A vantagem das novas trendsetters são as exéquias do heroin chic e a cerimónia fúnebre de impossíveis medidas minimais, que levaram tantas miúdas ao suicídio ou a distúrbios terríveis como a anorexia e a bulimia. A vitória do rabo é mais realista, democrática e igualitária. A desvantagem das novas trendsetters é a sua espantosa frivolidade, que faz Paris Hilton parecer a Simone de Beauvoir do Upper East Side. Com os cirurgiões plásticos dos dois lados do Atlântico a verem os pedidos de implantes peitorais substituídos por enchimento dos glúteos, essas influenciadoras são lideradas pelas inefáveis manas Kardashian, num triunfo do vazio que faz a prefigurada Sociedade do Espectáculo de Guy Debord parecer o apogeu do Renascimento.



Antes Coco Chanel e Christian Dior, hoje Khloe Kardashian e Rita Ora: dizem que cada época tem os heróis que merece. Mas não será preferível este novo ideal estético, acessível a mais jovens mulheres, de redondíssimas curvas mas entregues ao twerk da felicidade? A Vénus de Willendorf vive.



SANTOS E ...

Madonna Louise Ciccone, que faz 60 anos na próxima quinta-feira, tem o pindérico provincianismo dos yankees face às "culturas primitivas" (tudo o que acumule mais de 200 anos). Mas, escondida atrás da fama de Material Girl e da fortuna de 300 milhões de discos vendidos, há uma autora pop com obsessões que atravessam toda a obra: orfandade, repressão familiar, sexo como expiação, busca espiritual, maternidade. E, goste-se ou não, fez mais pelo movimento feminista do que Germaine Greer, Naomi Wolf e o BE juntos, ainda Beyoncé era uma criança.



PECADORES

No Coração da Escuridão tem levado a larga maioria da crítica - dos calvinistas do olhar made in Público ao estimável Pedro Mexia - a celebrar como se tivesse encontrado a penúltima Coca-Cola no deserto. O filme de Paul Schrader é quase tão bom como qualquer dos São Sebastião de Guido Reni (1575-1642). Mas os comentários parecem esquecer que há mais cocaína, pulsões suicidárias e noites em vigília, com um revólver debaixo do travesseiro, na vida de Schrader do que (belas) monografias sobre cinema transcendental. E as citações do rigor ascético da obra de Bresson e Bergman, ou da levitante espiritualidade de Tarkovski, todas correctas, não invalidam a urgência sadomasoquista e o erotismo do martírio no centro do percurso de Schrader desde 1976, rumo ao - impossível - alívio da redenção.