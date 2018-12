Ricas prendas

Esqueçam o mandamento não escrito de "O que interessa é a intenção". Uma prenda generosa garante-nos sorrisos fáceis nos almoços familiares e telefonemas mais frequentes dos amigos

As prendas de Natal, esse triunfo do capitalismo especulativo sobre o espírito cristão, são tão inevitáveis como a morte e os impostos - quem não as oferece é um ingrato; quem não as recebe é um pária. Esqueçam o mandamento não escrito de "O que interessa é a intenção": ele será enterrado sob olhares assassinos no momento em que ofereça à sua tia uma caixa de chocolates Regina no lugar de uma selecção de macarons da Ladurée.



Uma prenda generosa garante-nos sorrisos fáceis nos almoços familiares e telefonemas mais frequentes dos amigos. Como não queremos que falte nada às figuras públicas, aqui fica uma sugestão de ofertas de Consoada para o sapatinho sem fundo dos que nos animam todo o ano:

Para o Rui Rio

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie (com cópias em PDF para José Silvano, Feliciano Barreiras Duarte e Fernando Negrão)



Para o Rui Rio (do querido amigo Luís Montenegro)

Tubarão Com Faca nas Costas, livro de crónicas de Cezar Dias



Para o Feliciano Barreiras Duarte (oferta da deputada Maria das Mercês Borges) Foi Sem Querer Que Te Quis, de Raul Minh'Alma



Para a Maria Begonha

DVD da série televisiva Os Pequenos Vagabundos



Para o António Costa (da camarada Catarina Martins)

Cada Suspiro Teu, de Nicholas Sparks



Para o António Costa (do, portanto, Jerónimo de Sousa)

O Amor Não Cresce Nas Árvores, de Pedro Chagas Freitas



Para o António Lobo Antunes

José Saramago - Rota de Vida, de Joaquim Vieira



Para o Manuel Alegre

DVD The Bullfighter and the Lady, de Budd Boetticher (em cabaz de compras com duas perdizes e um litro de after-shave Drakkar Noir)



Para o Manuel Maria Carrilho

Fac-símile do poema Balada de Neve, de Augusto Gil ("Batem leve, levemente/ Como quem chama por mim")



Para a Joana Latino

Um best of das cenas de Júlia Palha em Verão M e uma colecção de lingerie da Intimissimi



Para o Bruno de Carvalho

Estar Vivo Aleija, de Ricardo Araújo Pereira



Para o Armando Vara

Voucher de 10 refeições no Mercado do Peixe e Blu-Ray da Edição Especial de Os Condenados de Shawshank, de Frank Darabont.



Para o Santana Lopes

Um poster vintage, circa 1980, do PPD/PSD e uma fotografia autografada - "Ciao, Pedro" - de Matteo Salvini



Para o João Rendeiro

Um aspirador Dyson Cyclone V10 Absolute, para limpar devidamente os 100 mil hectares da mansão na Quinta Patiño



Para o André Ventura

CD Gipsy Kings - Greatest Hits



Para o José Sócrates

Nada. Quem tem primos e amigos assim tem tudo o que se pode pedir ao Menino Jesus.



Santos e ...

"Emotions in motion", dizia o anticlerical Sam Fuller no Pierrot Le Fou de Godard. O cinema é tão fácil de sentir como isso (e tão difícil de fazer). Em 2018, houve reconforto (Estiu 1993 de Carla Simón, Lean on Pete, de Andrew Haigh), entretenimento (Mission Impossible: Fallout, de Christopher McQuarrie, Hereditary, de Ari Aster, Sicario, Day of the Soldado, de Stefano Sollima, Ammore e Malavita de Antonio e Marco Manetti) e desafio (Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, Loveless, de Andrey Zvyagintsev, You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay, Shoplifters, de Hirokazu Koreeda). Porém, o filme favorito da maioria mas-que-se-tem-vergonha-de-reconhecer-numa-festa foi A Star is Born, de Bradley Cooper (é o terceiro remake, e tinha tanto para correr mal...). Com uma primeira hora quase perfeita, bastam 12 notas e uma oitava.



... Pecadores



Em 2019, a juntar à generalizada precariedade laboral, continuará a explosão do "trabalho colaborativo". Em Portugal, 16% dos trabalhadores já dedica parte do seu tempo à colaboração com plataformas como a Uber, a Cabify ou a Deliveroo, sem contrato formalizado ou protecção social. Com 22% da população já a viver em risco de pobreza ou de exclusão, é mais um delete digital do mundo real.